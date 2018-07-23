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Rusya ile İsrail arasında İran pazarlığı

Rusya ile İsrail arasında İran pazarlığı

Rusya ile İsrail, İran'ın Suriye'deki sınırı konusunda masaya oturdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Netanyahu'nun 100 kilometrelik tampon bölge oluşturma teklifini sıcak bulmadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 23:35 - Güncelleme: 23-07-2018 23:35

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptıkları ikili görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Suriye'de İsrail sınırı ile İran askeri güçleri arasında 100 kilometrelik tampon bölge oluşturmayı önerdiği, ancak Netanyahu’nun bunu yeterli görmediği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Kudüs’te bir araya geldi. İkili görüşmede Lavrov’un Netanyahu’ya, İsrail-Suriye sınırındaki Golan tepeleri ile bölgedeki İran askeri güçleri arasında 100 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmayı önerdiği, Netanyahu’nun ise bunu yeterli bulmadığı ve İran’ın sahip olduğu uzun menzilli silahların bölgeden geri çekilmesini istediğini belirttiği öğrenildi. İsmi belirtilmeyen bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in, İran’ın Suriye’de binlerce füzeye sahip olmadan önce harekete geçmeyi tercih ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin, İran’ın Suriye’yi “bir diğer Lübnan” haline getirmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

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