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Rus vatandaşı ABD'de ajanlıktan tutuklandı

Rus vatandaşı ABD'de ajanlıktan tutuklandı

Marina Butina adlı bir Rusya vatandaşı, Kremlin lehine ABD’li üst düzey politikacıları etkilemeye çalıştığı iddiasıyla Washington’da tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 23:55 - Güncelleme: 17-07-2018 01:18

Putin-Trump zirvesinin yankıları sürerken, Marina Butina adlı bir Rusya vatandaşının pazar günü Washington’da tutuklandığı haberi ajanslara düştü.

Ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu savunulan Butina’nın, 2015-2017 yılları arasında Kremlin lehine ABD’li üst düzey politikacıları etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

Sputnik'teki habere göre adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, Butina'yı Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina'ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.

Butina'nın pazar günü gözaltına alındığı ancak duyuru için pazartesi gününün beklendiği belirtildi.

Maria Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddia edildi.

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