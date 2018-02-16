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Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciyi fena bozdu

Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciyi fena bozdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Rusya, Türkiye ve ÖSO'yu suçlayan terör örgütü PKK/YPG yanlısı bir gazeteciye çok sert yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 18:56 - Güncelleme: 16-02-2018 00:58

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, PKK/YPG yanlısı bir gazetecinin Rusya, Türkiye ve ÖSO'yu suçlayan sorusuna tokat gibi bir yanıt verdi.

Zaharova şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’de kabus kaç yıldan beri yaşanıyor siz biliyor musunuz? Orada tavuklar değil, binlerce insan, kadın ve çocuk hayatlarını kaybetti. On binlerce insan da savaş yüzünden ruh hastası oldu.

"ŞİMDİ Mİ UYANDINIZ, ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Siz şimdi mi uyandınız? Önceki yıllar neredeydiniz? Bunca zaman Suriye’de kabus yaşandığını bilmiyor muydunuz?

"GİDİN BU SORUYU AMANPOUR'A YÖNELTİN"

Siz gidin bu soruyu CNN International muhabiri Christiane Amanpour’a yöneltin. O da belki gidip kendi yönetimine Suriye’yi bunca yıl neden silah yığınağına çevirdiklerini sorma cesaretini gösterir.

Biz Rusya olarak, 2015 yılında daha fazla insan ölmesin düşüncesiyle Suriye ihtilafına müdahale ettik. Dolayısıyla bizi sorumlu gösteremezsiniz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • kerem çp 16 Şubat 2018 00:14 hey yavrum hey ne günlere kaldık rusyanın abd den ne farkı var? sorumlu değillermiş eset denen köpekle halepte yaptıklarınızı görmedik sanki, ve şu an doğu guta da zulmün son noktasını yaşatıyorsunuz dünyaya. bi de Türk ordusuna bakın 1 günde tek kayıp bile vermeden alabileceği cerablus, elbab ve son afrin harekatında onlarca şehit verdi neden? tek sivilin burnu kanamasın diye... gör bunları dünya.. melekle şeytanı, siyahla beyazı ayır artık ey insanlıkkk...

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