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Rus Büyükelçi cinayetinde flaş gelişme! BTK çalışanı 'abi' gözaltında

Rus Büyükelçi cinayetinde flaş gelişme! BTK çalışanı 'abi' gözaltında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a sukast soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Suikastcının FETÖ abisi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 11:50 - Güncelleme: 05-04-2018 11:50

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi'si olduğu tespit edilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski çalışanı bir kişi gözaltına alındı.

Rus diplomot Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde de aralarında Fethullah Gülen ve yazar Emrullah (Emre) Uslu’nun da bulunduğu sekiz kişiye yakalama kararı çıkarılmıştı.

Andrey Karlov, Rusya’nın Ankara büyükelçisi olarak görev yaparken 19 aralık 2016’da çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Ankara’da bir fotoğraf sergisinin açılışında konuşurken öldürülmüştü. Altıntaş cinayet sonrası polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında üç polis ve fotoğraf sergisinin organizatörü Timur Özkan’ın da bulunduğu yedi kişi tutuklanmıştı. Tutuklananların ‘FETÖ’nün önde gelen isimleriyle bağlantısı olduğu öne sürülüyordu.

Soruşturmayı yürüten Ankara savcılığının talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği suikastla ilgili Fethullah Gülen ve diğer yedi kişi hakkında daha yakalama kararı çıkardı. Bunlar arasında Gülen Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Şerif Ali Tekalan ile ABD’de yaşayan yazar Emrullah Uslu da bulunuyor. FETÖ’nün emniyet imamları olmakla suçlanan Temel Alsancak ve Hamza Sevinç de yakalanması istenen isimler arasında. Diğer zanlılar yine ‘FETÖ’den aranan Cengiz Özkan, Cemal Karata, Murat Tokay.

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