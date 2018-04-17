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Rumlara son uyarı! Türkiye ile ortak adım atarız

Rumlara son uyarı! Türkiye ile ortak adım atarız

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüştükten sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 09:11 - Güncelleme: 17-04-2018 09:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya geldi. Rum yönetiminde bir zihniyet değişikliğinin olmadığını belirten Akıncı, "Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" dedi.

Anastasiadis ile yemekte yeni bir durumun ortaya çıkmadığını ifade eden Akıncı, tarafların pozisyonlarını koruduğunu belirtti.

Akıncı, "Rum tarafının tavrında her hangi bir belirgin farklılaşma göremedik. Hep Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini söyledim. Bu akşam böylesi bir zihniyet değişikliğinin ip uçlarını gördün mü diye soruyorsanız henüz böyle bir şey söz konusu değil. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Bu mümkün değildi. Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN DOĞALGAZ UYARISI

Rum tarafına doğalgaz konusunda uyarılar da yaptığını açıklayan Akıncı, Rumların tek taraflı adımlar atmaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.

Akıncı, "Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğalgaz konusu her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ya komite kurulmalı, ya aramalar askıya alınmalı ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı birlikte adımlar atar" diye konuştu.

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