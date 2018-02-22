Rum Kesimi'nden Türkiye'ye şaşırtan çağrı

ANKARA, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine sert tepki gösterirken Rum lider Nikos Anastasiadis'ten şaka gibi bir açıklama geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre Anastasiadis, Türkiye'ye, Kıbrıs'ın MEB'deki doğalgaz faaliyetlerini engellememe çağrısı yaptı.

YASA DIŞIYMIŞ!

"Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin söylemleri, yasadışıdır, makul değildir. Bunlar, Kıbrıs halkının çıkarlarına yanıt vermiyor'' çıkışını yapan Rum lider, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı, Rumların MEB'deki sözde 'meşru haklarını ihlal etmeyi sonlandırmaya davet ettiğini' belirtti.

"TEK DEVLET KURULDUKTAN SONRA KIBRISLI TÜRKLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Adanın doğal zenginliklerinin Kıbrıs'a ait olduğunu yineleyen Anastasiadis, bunların adada tek devlet kurulduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşılacağını vaadini sözlerine ekledi.