Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havaalanında öğrendi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına, KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.

YENİ SİSTEMİN İLK TİCARET BAKANI OLDU: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu.

BAKAN OLDUĞUNU HAVAALANINDA ÖĞRENDİ: Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum." dediği öğrenildi.

SANIRIM BAKAN OLDUM: Gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu: "Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi"

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