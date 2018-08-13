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Rıdvan Dilmen 'den dolar yorumu :Az dolarım varsa hemen şey yaparım...

Rıdvan Dilmen 'den dolar yorumu :Az dolarım varsa hemen şey yaparım...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de Beşiktaş’ın Akhisarspor’u yendiği karşılaşmanın ardından dolar/TL kuruyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Dilmen: " Büyük paralarım olmasa da az dolarım varsa hemen şey yaparım. Çünkü ben bu ülkenin insanıyım." dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 13:22 - Güncelleme: 13-08-2018 13:22

NTV'de konuşan Dilmen, yükselen döviz kuruyla ilgili olarak "Yarım saat içinde bütün kulüpler 50-100 milyon daha borçlandılar. Bulgaristan ve Romanya Ligi'ne doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı. 

"Büyük iş adamlarımızın, bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli" diyen Dilmen, şunları söyledi:

"Bu ülke ciddi bir darbe girişimi atlattı halkımız ve sayın başkan sayesinde. Bu da bir savaş, ekonomik bir savaş. Hepimize görev düşüyor. B, C planlarını sanki banka hesaplarına el koyulacakmış gibi algı yapıyorlar. Nazım Hikmet'in Vatanım şiirini bir okuyun.

"MİLYAR DOLARLAR KAZANAN İŞ ADAMLARIMIZA GÖREV DÜŞÜYOR"

"Büyük iş adamlarımızın, bu ülkede para kazanmış iş adamları, paralarını bir yerlere götürdülerse, gerekirse istihbaratla geri getirilmeli. Büyük paralarım olmasa da az dolarım varsa hemen şey yaparım. Çünkü ben bu ülkenin insanıyım. Biz çok güçlüyüz. Buralarda milyar dolarlar kazanan iş adamlarımıza görev düşüyor. Nereden çıkıyor bu hesaplara el konulacak lafları. Savaş varsa herkes girecek bu savaşa."

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