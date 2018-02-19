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Reuters'tan flaş Afrin iddiası! Esad güçleri de...

Reuters'tan flaş Afrin iddiası! Esad güçleri de...

Reuters'a konuşan terör örgütü YPG/PKK'ya yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 22:05 - Güncelleme: 19-02-2018 00:05

Aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası medyaya konuşan terör örgütü PKK/YPG'ye yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri ile rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

İddiaya göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin'e girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Vatansever 19 Şubat 2018 01:29 Birgun tarih şunu yazacak ;Savas doneminde ekmegimizi paylastigimiz kardes dedigimiz suriyelilerin turk halkina akilalmaz ihaneti ....gorun bakin tarih bunu yazacak

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