Reuters duyurdu! Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti

Hollanda ve Türkiye arasında büyük bir kriz yaşanıyor. Hollanda Ankara büyükelçisini geri çekti. Krizin sebebi ise Türkiye ve Hollanda arasında 2017'de yaşanan olaylar...

Olayın Mart 2017'de Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krizle alakalı olduğu ifade edildi.

Habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Reuters'ın haberinde, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Hollanda'nın Türkiye ile yaşanan krizi çözmek konusunda gerçekleşen konuşmaları durdurduğu ifade edildi.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI: BİR ANLAŞMAYA VARILAMDI

Nu.nl’de yer alan habere göre Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, “Türkiye ve Hollanda geçmişte de çeşitli düzeyde görüşmeler yapmıştı; ancak, şu an bu görüşmeler ikili ilişkiler için bir açılım sunmuyor. Gerçekleştirilen son görüşmeler Türkiye ile Hollanda'nın yeniden bir araya gelmesi için bir fırsat sunmuş olsa da, normalleşmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı” dedi.

"İKİ TARAFIN DA BÜYÜKELÇİLERİNE ERİŞİM YOK"

Haberde ayrıca Hollanda Büyükelçi’sinin Türkiye’ye erişimine izin verilmediği gibi Türkiye Büyükelçisi’nin de Hollanda’ya erişimine izin verilmeyeceği belirtilirken, iki ülke arasındaki görüşmelerin şimdilik durdurulduğu vurgulandı.

HOLLANDA'YLA TÜRKİYE ARASINDAKİ KRİZİN SEBEBİ NE?

Hollanda Türkiye'de yapılan referandum öncesi Hollanda'da yaşayan Türklerle bir araya gelmek isteyen Türk bakanları engellemiş ve olaylara tepki gösteren Türklere köpeklerle saldırmıştı.

Türk vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın sınır dışı edilmişti.

Hollanda resmi olarak Ankara’daki Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekme kararı aldı.