Resulayn’da yoğun silah sesleri

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki Resulayn’da teröristler havaya ateş açarak kutlama yaptı. İddiaya göre, teröristler, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı’da görüşmesi sonrası ‘sağlıklı olduğu’ bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine terör örgütü, Resulayn kent merkezine inerek, kutlama yaptı. İzli mermilerin de kullanıldığı kutlamada yaklaşık yarım saat havaya ateş açıldı. Güvenlik güçleri, sınır boyunda güvenlik önlemlerini artırdı.