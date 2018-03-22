Regaib Kandilinde okunacak dualar Nihat Hatipoğlu duası

Ey sana açılan çaresiz elleri geçirmeyeb Rabbim bu gece dualarımızı kabul eyle, bizi huzurundan eli boş geçirme... Bu gece sevabı olan olan affı sonsuz olan ve dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu rahmet gecesi Regaib Kandili. Bu geceyi hakkıyla en doğru şekilde ibadetle geçirmek isteyen binlerce müslüman Regaib Kandilinde nasıl dua edilir, nasıl namaz kılınır sorularının yanıtını arıyor. Sizler için Nihat Hatipoğlu'nun anlatımı ile videolu Regaib Kandili duaları ve ibadetlerini hazırladık.

Allahü teâlâ Regaip gecesinde dua edip namaz kılan müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece ihsan gecesidir haliyle Regaib kandili boyunca bolca dua etmeli. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Regaip Kandili gecesinde yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir. Peki Regaib kandili gecesinde okunacak dualar hangileridir? Nihat Hatipoğlu hoca Regaip kandilinde hangi duayı ediyor?

NİHAT HATİPOĞLU KANDİL DUASI: Sizler için ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu 'ndan Regaip kandili dualarını derledik. Aşağıdaki Nihat Hatipoğlu videosunu izleyerek duayı Regaip Kandili duasını dinleyebilirsiniz.

REGAİB KANDİLİ'NDE EDİLECEK DUA : Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak

murad ediyorsan,

bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat

ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun

güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver

ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

senin rızan yolunda kullanmayı

bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..

Kalplerimizi birbirene ısındır ve

Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

NİHAT HATİPOĞLU REGAİP KANDİLİ DUASI

Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

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