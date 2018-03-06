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"Rastgele birisini öldürüp cezaevine girmeye karar verdim"

"Rastgele birisini öldürüp cezaevine girmeye karar verdim"

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde, dün bir İtalyanın silahlı saldırısına uğrayan Senegallinin hayatını kaybetmesinin ardından şehirde ikinci protesto yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 23:25 - Güncelleme: 06-03-2018 23:25

ANSA ajansının haberine göre, Idy Diene (54) adlı Senegallinin dün ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmesinin ardından, Floransa'da ve Toscana bölgesinde yaşayan 300 Senegalli kentte protesto düzenledi. Davet üzerine protestoya katılan Floransa Belediye Başkanı Diego Nardella, bazı eylemcilerin şiddete varan tepkisi üzerine alandan ayrıldı.

Nardella, protestodan ayrılırken, 'Floransa tarihinde diyaloğun çok önemli bir yere sahip olduğunu, şehrin bu ölümün oluşturduğu öfkeyi anladığını ancak şiddeti kabul etmediğini' söyledi.

KENDİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ AMA...: Floransa'da dün Idy Diene (54) adlı Senegalli, ABD Konsolosluğunun yakınındaki Vespucci Köprüsü'nde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 65 yaşındaki bir İtalyan gözaltına alınmıştı. Polis, katil zanlısının verdiği ilk ifadede, 'sabah saatlerinde kendini öldürmek için evinden çıktığını ama daha sonra ailesine daha fazla yük olmamak için rastgele birini öldürerek hapse girmeye karar verdiğini, önce çocuklu bir aileye denk geldiği için ateş etmediğini ve daha sonra siyahi kişiyi görünce onu vurduğunu' söylediğini aktarmıştı.

Bu arada, Floransa Başsavcısı Giuseppe Creazzo, cinayetle ilgili 'ırkçılığın' bir etken olmadığını, 'katil zanlısının herhangi bir siyasi grupla, hele ki sağcı veya ırkçı olanlarla ilgisinin bulunmadığını' belirtmişti.

Diene'nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü'nde dün toplanan Senegalliler ve Müslümanlardan oluşan grup, olayı protesto etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Mart 2018 02:40 tamamiyle ırkcı yaklasımı saklamaya calışıyor onun yerıne akli dengem bozuk aıleme yük olmamak için birını öldürecem deseydın zaten seni psıkoloji bozuk dıye rapor verırler içeri atarlardı doktora gıtseydinya ne doye elin masum adamını öldürüyon ey akılsız aılene yuk oluyorsan bir sürü cözümü var git sokakta yaşa devlete sıgın yada vs bırsürü cozümü var illa birini öldürmeye ne gerek var kendine kıyamadı can tatlı geldi kendıni garantıye al başkasının hayatını mahvet ne dünya rasıst o masumun hakkını nasıl ödıcen öbür tarafta kendıni öldürseydın dünya psıkopat düşünceli salaktan kurtulurdu

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