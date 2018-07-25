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Rahip Brunson cezaevinden çıkarıldı

Rahip Brunson cezaevinden çıkarıldı

İzmir'de terör örgütlerine ilişkin casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan rahip Andrew Craig Brunson, cezaevinden çıkarıldı. Brunson güvenlik önlemleri altında evine getirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 19:01 - Güncelleme: 25-07-2018 19:01

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen Andrew Craig Brunson saat 17.25 sıralarında cezaevinden çıktı. ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'ye Brunson davasının adil bir şekilde çözülmesi çağrısı yapıldı.

Andrew Craig Brunson, ’ev hapsi’ kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar’daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, İzmir’in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evine getirildi. Brunson’ı eve getirilişi sırasında arkadaşları tezahüratlarla karşıladı. Apartmanda oturan komşuları da pencere ve balkonlardan izledi.

Brunson’u görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bir kameraman ise yere düşüp omzunu incitti.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Pastor Brunson’ın ev hapsine alınmasına ilişkin, “Memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, papazın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Pompeo, “Türkiye'de Pastor Brunson'un hapishaneden ev hapsine taşınması ile ilgili geç kalınmış haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Brunson'a karşı inandırıcı bir kanıt görmedik. Türk yetkililere bu davayı derhal adil bir şekilde çözmeleri için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 19:30 demekki bu hain papaz Türkiye den daha güçlüymüş

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