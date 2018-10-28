'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi

'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' adıyla sinemaya uyarlanan çizgi dizi, miniklerden büyük beğeni topladı. 26 Ekim'de beyaz perde ile buluşan filme sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

TRT Çocuk'un animasyon serisinin sinema uyarlamasında, Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldıkları büyük maceranın anlatıldığı 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' beyaz perdede. Film, çocuklar kadar anne babalardan da beğeni topladı. Film, mahalle yaşamını, dayanışmayı ve dostluğu konu alıyor.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, tüm animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği eser yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

FİLMİN KONUSU

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır. Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir. Çocuklar, Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde İstanbul’un en eski dehlizlerinden birinin mahallelerinin altından geçtiğini öğrenirler. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak.