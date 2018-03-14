Raco'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, terör örgütlerinden arındırılan Afrin'e bağlı bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve taraması faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, Raco beldesinde bir evde bomba imalathanesi buldu. İmalathanede bomba yapımındaki kullanılan çok miktarda amonyum nitrat ile malzeme ele geçirdi. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bomba yapımında kullanılan malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.