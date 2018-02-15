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PYD/PKK'ya katılan İngiliz hakim karşısında

PYD/PKK'ya katılan İngiliz hakim karşısında

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan bir İngiliz vatandaşı, ülkesinde terörle mücadele kanunu kapsamında bugün mahkemeye çıkarıldı. PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyordu.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 20:44 - Güncelleme: 15-02-2018 00:52

Terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan eski asker Jim Matthews, İngiliz terörle mücadele yasası kapsamında bugün Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Matthews’ın pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'ın yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile devam edilecek.

Matthews, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor. 

Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ’la savaşan İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı. 

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında hakkında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu. Matthews bu kapsamda YD/PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim oldu. 

AA'nın haberine göre terör örgütü yandaşları, duruşma salonunda ve mahkeme önünde Türk gazetecilere sözlü tacizde bulundu. 

DÜŞÜNCE KURULUŞU RAPOR SUNMUŞTU

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı. Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti. Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı. Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 14 Şubat 2018 23:35 Tarihe bakiniz, Ingilizler taa Osmanliyi yikmak icin Araplari kiskirtmis, IngilizlerTürkiyeyi Isgal etmis, Ingilizler Türklerle hic bir zaman Isbirligi yapmamis. Ne bekliyordukki!? Ben inaniyorum Siyasetcilerimiz bunu biliyorlar.

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