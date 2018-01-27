PYD/PKK'dan Reyhanlı ve Kırıkhan'a roketli saldırı

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki boş bir alana isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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