PYD'den Kilis'e roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e düzenlenen roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket, Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye düştü.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Roketlerin düştüğü bölge yakınlarındaki acil sağlık alanı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan ateş altına aldı.

Öte yandan, aynı bölgeye dün de roket düştüğü belirtildi.