Putin'in danışmanından Erdoğan ve Ruhani açıklaması!

Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin üçlü zirve düzenlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığı söylenirken, Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu konu gündemimizde bulunuyor. Liderler bu imkanı görüştüler ve buna üç ülke de olumlu yaklaşıyor. Zirvenin düzenleneceği sürelerin kesin tarihi henüz belli değil."
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