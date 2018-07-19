Putin'in danışmanından Erdoğan ve Ruhani açıklaması!

Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin üçlü zirve düzenlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığı söylenirken, Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu konu gündemimizde bulunuyor. Liderler bu imkanı görüştüler ve buna üç ülke de olumlu yaklaşıyor. Zirvenin düzenleneceği sürelerin kesin tarihi henüz belli değil."