Putin'den Türkiye açıklaması! Kolay değil...

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Türkiye'nin İdlib'le ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusuna yanıt verdi.

İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Putin, Türkiye'ye Suriye krizini çözme konusunda yardım ettiği için teşekkür etti.

Putin "Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmedi, ancak bunun üzerinde çalışıyorlar. Bunu görüyoruz, çalışıyorlar. Her şey o kadar kolay değil, aksine zor. Ancak Türkiye üstlendiği sorumlulukları yerine getiriyor. Anlaştığımız 15-20 kilometrelik İdlib'deki bölgenin kurulumuna devam ediliyor" dedi.

Putin "Bölgedeki tüm ağır silahlar çıkarılmadı, tüm teröristler ayrılmadı. Ancak Türk partnerlerimiz sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli her şeyi yapıyor. Türkiye gerektiği gibi ve oldukça etkin bir şekilde çalışıyor" ifadelerini de kullandı.