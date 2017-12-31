  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Protestolar sonrası İran hükümetinden flaş hamle!

Protestolar sonrası İran hükümetinden flaş hamle!

İran devlet televizyonuna göre, yetkililer protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-12-2017 16:00 - Güncelleme: 31-12-2017 16:00

İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptıktan hemen sonra, sosyal medyada kısıtlamaya gitti.

İran devlet televizyonuna göre, yetkililer protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.

PROTESTLARIN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ: İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran’da Perşembe günü başlayan protestoların devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Sorunları şiddet ve terörle çözmek gibi bir seçenek yok” diyen Fazli, gösterilerin halka karşı bir isyan olduğunu ifade ederek, “Buna izin veremeyiz” dedi.

YASALARA KARŞI GELEN SONUÇLARINA KATLANIR

Yasalara karşı gelmeyi seçenlerin sonuçlarına da katlanacağını kaydeden İranlı Bakan, vatandaşların haklarını dile getirmek için yasal yollarının bulunduğunu dile getirdi. İran’ın Meşhed kentinde Perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler sürüyor. Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum'un ardından başkent Tahran’a sıçradı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü eylemlerde ülke genelinde 80 kişi gözaltına alındı. Eylemlerin patlak vermesinin ardından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugün açıklama yapması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Protestolar sonrası İran hükümetinden flaş hamle! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • Ahmet... 31 Aralık 2017 20:24 Hep aynı oyunlar. ABD barışçıl eylemleri desdekliyormus. Belliki yeni bir suriye ve parçalanmış bir ortadoğu istiyorlar. Mısır Libya şudi Arabistan BAE hepsini ele geçirdiler. Sıra İran ve Türkiye de. Türkiye bu oyunları görmeli. Gün birlik günü. Siyasilerde buna göre lütfen hareket etsin.

    CEVAP YAZ 3 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat