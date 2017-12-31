Protestolar sonrası İran hükümetinden flaş hamle!

İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptıktan hemen sonra, sosyal medyada kısıtlamaya gitti.



İran devlet televizyonuna göre, yetkililer protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.

PROTESTLARIN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ: İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran’da Perşembe günü başlayan protestoların devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Sorunları şiddet ve terörle çözmek gibi bir seçenek yok” diyen Fazli, gösterilerin halka karşı bir isyan olduğunu ifade ederek, “Buna izin veremeyiz” dedi.

YASALARA KARŞI GELEN SONUÇLARINA KATLANIR

Yasalara karşı gelmeyi seçenlerin sonuçlarına da katlanacağını kaydeden İranlı Bakan, vatandaşların haklarını dile getirmek için yasal yollarının bulunduğunu dile getirdi. İran’ın Meşhed kentinde Perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler sürüyor. Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum'un ardından başkent Tahran’a sıçradı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü eylemlerde ülke genelinde 80 kişi gözaltına alındı. Eylemlerin patlak vermesinin ardından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugün açıklama yapması bekleniyor.