Promter'da yazanlar Devlet Bahçeli'yi kızdırdı: Kaldırın bunları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Kürsüde bir süre konuşmasın normal akışta devam ettiren Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılması üzerine sinirlerine hakim olamadı.

"KALDIRIN BUNLARI YA": "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz" diyen Devlet Bahçeli, ardından "Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" diye tepki gösterdi.

KAĞITTAN OKUMAYA BAŞLADI: Bahçeli prompter'a doğru konuşmanın yansıtılmasının ardından da konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.