Posta çeki hesabına nasıl para yatırabilirim?

PTT’de bir Posta Çeki Hesabı olanlar Türkiye’nin her yerinden bu hesaba para yatırabilir. Hem de hiçbir masraf ödemeden. Eğer başka birinin Posta Çeki Hesabı’na para gönderilecekse dakikalar içinde, oldukça düşük bir ücrete para gönderme işlemi gerçekleştirilebilir.

Pttmatik, İnteraktif Posta Çeki veya CepPTT aracılığıyla başka bir hesaba para iletilmek istendiğindeyse ödenen meblağ daha da düşer.

Posta Çeki Hesabı olanlar her zaman avantajlı. Çünkü iki asırlık güvenilir kuruluş PTT, vatandaşın cebini düşünür!