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POMEM başvurusu 2018 pa.edu.tr başvuru ekranı kapanıyor

POMEM başvurusu 2018 pa.edu.tr başvuru ekranı kapanıyor

POMEM başvuruları 2018 için artık sayılı saatler kaldı. 10 bin polis alımı için pa.edu.tr adresinde erişime açılan POMEM başvuru sayfası yarın, yani 23 mart saat 17.00'den sonra kapanıyor. Sınava girmek polis adayları için son uyarı. Peki POMEM başvurusu nasıl yapılır, POMEM başvuru ücreti ne kadar hangi bankaya yatırılacak?

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 13:50 - Güncelleme: 22-03-2018 13:50

POMEM başvuruları 2018 ekranı erişime kapanıyor polis adaylarına başvuru için son uyarı. Emniyet teşkilatına girecek 10 bin polis adayından biri olmak için sınava girecek adayların öncelikle POMEM sınav başvurusu yapması gerekiyor. POMEM başvuruları için yarın yani 23 mart son gün saat 17.00'den sonra pa.edu.tr polis alımı başvuru sayfası erişime kapatılacak. Peki POMEM başvurusu nasıl yapılıyor, POMEM başvuru parası ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

2018 POMEM başvurusu yapmaya devam eden adaylar için zaman daralıyor. POMEM başvuruları 12 Mart tarihinde yapılmaya başlanmıştı. Sınava katılacak olan polis adayları 23 Mart akşamı saat 17:00'a kadar başvurularını yapmak zorunda. Peki, POMEM başvurusu nasıl yapılır?

ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR: İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

ÖN LİSANS VE LİSANS POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: ÖN Lisans ve Lisans alanında gerçekleştirileceği duyurulan 10 bin polis alımı başvurusu, E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru için E Devlet kapısına giriş şifresini temin edecek olan gençler, daha sonrasında POMEM'in ön başvuru ücretini yatıracak. Bu aşamadan sonra başvurular temin edilen E Devlet şifresi ile kolayca gerçekleştirilebilecek. Eğer E Devlet şifresine sahipseniz ve ön başvuru ücretini yatırdıysanız lütfen başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki linke tıklayın.

ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Polis alımı başvurusu, 12-23 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank’ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

SINAV YERLERİ İKAMETE GÖRE BELİRLENECEK: Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

POLİS ÖZEL HAREKAT OLMAK İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

- 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak.

- 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için KPSS lisans P3 puan türünden en az 48 puan almış olmak.

-Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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