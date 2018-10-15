Polisin hırsızlık kapanı 38 zanlıyı yakaladı

TÜRKİYE genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde uygulanan 'Hırsız Kapanı' uygulaması kapsamında Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranması olan 38 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Hırsız Kapanı' uygulamasında Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlükleri ile tüm ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 331 personelden oluşan 106 ekip görev yaptı.

Önceden belirlenen çok sayıda adreste aramalar yapılırken, şüpheli kişiler üzerinde inceleme yapıldı. Uygulamada hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti yapma gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 38 kişi yakalandı.

Ayrıca uygulama sırasında ele geçirilen bir ruhsatsız kurusıkı tabancaya el konulurken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye de bin TL para cezası kesildi.