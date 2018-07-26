Polis İnsan Hakları Anıtı'nın bariyerlerini 1 yıl sonra kaldırdı

ANKARA’da eylem ve gösteri yapan toplulukların buluşma noktası olan İnsan Hakları Anıtı’nın etrafındaki polis bariyerleri bir yıl sonra kaldırıldı. OHAL’in sona ermesinin ardından Anıtı çevreleyen bariyerler kaldırılırken, Yüksel Caddesi’ndeki polis noktası ise aynı noktada kalacak.

Başkenttin en işlek caddelerinden biri olan Yüksel Caddesi’nde elinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tutan İnsan Hakları Anıtı yeniden özgürlüğüne kavuştu. KHK ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönme talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınmasının ardından protestoların engellenmesi için İnsan Hakları Anıtı’nın çevresi 2017'de polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Yaklaşık bir yıldır anıtın etrafını çevreleyen bariyerler OHAL’in sona ermesinden sonra bu sabaha karşı kaldırıldı.



Anıt, 2017 yılında polis tarafından bariyerlerle çevrilmişti...

ANITIN HİKAYESİ... İnsan Hakları Anıtı’nın hikayesi 10 Aralık 1990 tarihine uzanıyor. Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde elinde BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni tutan bronzdan yapılmış kadın anıtı, en yüksek değerleri temsil ediyor. Başkentin en kalabalık caddelerinden birinde duran anıt, yıllardır farklı kesimlerden örgüt ve toplulukların eylemleri için bir buluşma noktası oldu. Sevgililerin, arkadaşların, dostların da buluşma noktası olan anıt, aynı zamanda kenttin dışında gelenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği noktalarında biri konumunda.



İnsan Hakları Anıtı'nın çevresinde artık o bariyerler yok...