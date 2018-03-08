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Polis dehşeti ortaya çıkardı! 8 parçalanmış ceset...

Polis dehşeti ortaya çıkardı! 8 parçalanmış ceset...

Meksika'nın Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette parçalanmış 8 ceset bulunduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 22:26 - Güncelleme: 08-03-2018 00:30

Meksika'nın Jalisco eyaleti yetkilisi, Guadalajara kentinde kamyonette bulunan parçalanmış cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yerel medyada yer alan haberlerde, araçtaki cesetlerin yanına el yazısıyla yapılmış bir işaret bırakıldığı, bu tür işaretlerin genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit mesajı için kullanıldığı ifade edildi.

Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen 'Jalisco Yeni Nesil' isimli kartelin hakim olduğu biliniyor. Meksika'daki yasadışı uyuşturucu ticaretinin hakimiyetini uzun yıllar boyunca başında olduğu Sinaola karteliyle yürüten Joaquin Guzman Lorea ya da bilinen lakabıyla El Chapo'nun (Bücür) yakalanıp ABD'ye iade edilmesiyle beraber Meksika yeni bir karteller savaşı dalgasının ortasında kaldı.

Sinaloa kartelinden boşalan koltuğa oturmak isteyen yeni nesil uyuşturucu çeteleri hakimiyetlerini hissettirmek için IŞİD'i aratmayan katliamlara da imza atıyorlar. Kafası kesilen, derisi yüzülen ya da parçalanan cesetler Meksika'nın karanlık yüzünde artık olağan haberler olarak duruyor.

'Jalisco Yeni Nesil' kartelinin 2015 yılında emniyet güçleriyle girdiği çatışmada 40'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'nın en büyük uyuşturucu baranu 'El Chapo'nun 2016'da yakalanıp ABD'ye iadesi sonrasında dönemin ABD başkanı Obama, Meksika lideri Nieto'yu arayarak tebrik etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Türk 08 Mart 2018 00:35 Misafir ne ara saydın ordamıydın atıp tutuyorsun maaş bordrosu hesaplayamassın rakam veriyon Suriye'den maaşlı yorumcu

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