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Polis 3 gündür arıyordu! Kayıp Tuğçe bulundu

Polis 3 gündür arıyordu! Kayıp Tuğçe bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya (17), aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 16:21 - Güncelleme: 14-07-2018 16:21

AYDIN'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya (17), aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

Genç kız ilk ifadesinde festivalin ilk gecesinin ardından Nazilli’ye dönmek için otostop yaptıklarını belirterek, “Kuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli’ye dönmek için otostop yaptık, ancak araç bulamadık. Bu arada annem geç kaldığımız için bana sitem etti ve tartıştık. Kızgınlıkla kuzenimin yanından ayrıldım“ dedi.

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