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PKK/YPG'liler teslim olmaya başladı! İşte o görüntüler...

PKK/YPG'liler teslim olmaya başladı! İşte o görüntüler...

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatının başlamasının ardından zorla silah altına aldığı bazı üyeler örgütten kaçtı... Örgütten kaçanların ÖSO'ya sığındığı belirtildi...

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 09:33 - Güncelleme: 21-01-2018 10:38

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütünün zorla silah altına aldığı bazı üyeler örgütten kaçtı. Örgütten kaçanların Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO), sığındığı belirtilirken, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.

ÖSO'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, PYD/PKK'nin bazı üyelerinin örgütten kaçarak Mare ilçesindeki muhaliflere teslim olduğu duyuruldu.

Azez'deki AA muhabirlerinin ulaştığı görsellere göre, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.  

Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına hız verdiği son haftalarda paniğe kapılarak zorla silah altına alma uygulamalarını artırmıştı. 

Örgüt, çocuk yaştaki kız ve erkekleri doğrudan cephe hatlarına sürmüştü.

TSK, saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında ayrıca, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

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  • 68 li 21 Ocak 2018 11:28 sana gazı IYI vermişler

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