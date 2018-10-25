PKK'ya büyük darbe! Örgüte yardım edenler mercek altında...

GÜVENLİK güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'yı ülke sınırları içinden silmek için yürüttüğü operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerince örgütün şehir ve kırsal yapılanmalarına yönelik yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 638'i ölü olmak üzere bin 124 terörist etkisiz hale getirildi.

2 BİN 683 ÖPERASYON YAPILDI... Örgütün sadece şehir yapılanmalarına yönelik 2 bin 683 operasyonda 12 bin 923 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan yaklaşık 3 bini tutuklandı.

TERÖRİST SAYISI 750'YE KADAR DÜŞTÜ... Güvenlik güçlerinin, özellikle son iki yılda düzenlediği operasyonlarla ağır kan kaybı yaşayan örgütün kırsal kadrosundaki teröristlerin sayısı, en zayıf dönemlerindeki 750'ye kadar geriletildi.

YENİ ELEMAN BULAMIYORLAR... Operasyonlar sonucu çıkmaza giren terör örgütü, eleman temini konusunda sıkıntı yaşıyor. Elde edilen istihbarata göre, harekat alanı daralan örgütün üst düzey sorumluları, eleman bulmakta güçlük çeken yurt içi ve dışı kadrolarına ağır eleştirilerde bulundu.

Örgüte katılımın en düşük seviyede bulunması ve teslim olan terörist sayısındaki artışın, örgütteki çözülmenin hızlandığının göstergesi olduğu ifade edildi.

ÖRGÜTÜ FİNANSE EDENLER MERCEK ALTINDA... Güvenlik güçlerinin, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sadece kırsalda yürütülen operasyonlarla sınırlı kalmadı. Operasyonlarla ağır darbe alan örgüte yurt içi ve dışından para aktaran finans kaynakları takibe alındı. Yurt dışından PKK'ya gerek para aktaran gerekse yürüttükleri lobi faaliyetleriyle destek sağlayan şüpheliler tek tek deşifre edildi.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMA ÇABASI... Finans kaynaklarının yanı sıra örgütün işbirlikçi, kadın, gençlik ve kurye yapılanmaları ile YPS, DGH gibi aynı zamanda eylem yapma kapasitesi bulunan gruplarına yönelik çalışmaların da titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. Terör örgütünü ayakta tutmak amacıyla çaba içinde bulunan yapılanmaların her biri için ayrı ayrı ve kapsamlı çalışmalar yapıldığı, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.