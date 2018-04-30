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PKK/PYD'nin imdadına ABD uçakları yetişti

PKK/PYD'nin imdadına ABD uçakları yetişti

Suriye'de bu kez de Esed ile ABD karşı karşıya geldi. Rejim güçlerinin PKK/PYD'li teröristlerden aldığı mevziler, ABD uçaklarının desteğiyle teröristler tarafından yeniden alındı.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 23:01 - Güncelleme: 30-04-2018 00:33

Suriye'de ABD savaş uçakları, Esad rejimin terör örgütünden dün sabah saatlerinde ele geçirdiği mevzileri bombaladı. Apaçi helikopterlerinin de destek verdiği harekatta rejim güçleri geri çekilirken, PKK/PYD'li teröristler sabah saatlerinde kaybettiği mevzileri yeniden aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre rejim yanlısı güçler, dün sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.

Terör örgütü PYD/PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.

ABD DESTEĞİ İLE GERİ ALDI

Terör örgütü PYD/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı.

İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile PYD/PKK'lı 5 terörist öldü.

DEYRİZOR'UN ÖNEMİ

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esad rejimi, güneyindeki dar bir alana ise DEAŞ hakim.

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