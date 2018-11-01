PKK'nın kandırıp dağa çıkardı bir yıl sonra da infaz etti! Operasyonda öldü deyin...

PKK terör örgütünün son kurbanı Çorumlu Pınar Biçer (21) oldu. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi İktisat Fakültesi 2. sınıfta okurken 2015 yılında terör örgütü tarafından kandırılan Pınar Biçer, dağa çıkarıldı. Babası Hacı Biçer kızını kurtarmak için çok uğraştı. Ancak babanın mücadelesi kızını kurtarmaya yetmedi.

ÖLDÜĞÜ 1 YIL SONRA AÇIKLANDI... Hain örgüt, dün bir açıklama yapıp Pınar'ın Kandil'e düzenlenen hava harekâtında 1 yıl önce öldüğünü açıkladı. Ancak güvenlik güçleri, örgütün hep aynı taktiği yaptığını, Pınar'ın ölüm haberinin bir yıl sonra duyurulmasının örgüt içi infaz şüphesini artırdığına dikkat çektiler.

BABASI BÖYLE FERYAT ETMİŞTİ... İzmir'de yaşayan baba Hacı Biçer, kızını kurtarabilmek için çok uğraştı. Çorumlu baba, kızının canlı bomba yapılacağından korktuğunu belirtmiş, "Selahattin Demirtaş çıkıp kameralar karşısında şov yapacağına, bizden kopardıkları evlatlarımızı bize geri versinler. Kızımın canlı bomba yapılmasından korkuyorum. Böyle bir şey olursa, cenazesini bile almaya gitmem. Kızımın ölümünden ziyade onlarca günahsız insanın ölmesi beni yıkar. İnşaatlarda çalışarak kızımı okuttum. Kızımın beynini yıkayıp kandırıp kanına girdiler" demişti. Anne Ceyhan Biçer de "Kımızı terör örgütünün elinden kurtarın" demişti.

ÖRGÜTÜN İÇ İNFAZLARI TELSİZDE: OPERASYON GİBİ DUYURUN

Ölen PKK'lıların son 2-3 yıl içinde zorla dağa çıkarılan kişiler olduğu, isimlerinin daha önce açıklanmayıp, ailelerin tepkisi üzerine 1 yıl sonra açıklanmasının infaz ihtimalini güçlendirdiğini belirttiler. Terör örgütü geçmiş yıllarda örgütten kaçmak isteyen çok sayıda teröristi öldürüp ardından, "Çatışmada öldü" diye açıklama yapmıştı. Bunlardan bazıları şöyle:

RABİA K.: Zozan Tolhildan kod adlı kadın terörist, Kandil'de uğradığı taciz ve tecavüz sonucu infaz edildi. Örgüt, bir süre sonra hava harekâtıyla öldürüldüğünü duyurup şehit ilan etti.

SELMA D: Bitlis kırsalında kış üslenmesinde bir erkek teröristle yaşadığı ilişki sonrasında sözde kurulan mahkemede yargılanıp hakkında ölüm kararı verildi. Selma D. aynı gece silahıyla bulunduğu mağarada intihar etti.

KURŞUNA DİZİLİP KUYUYA ATILDI... Erzurum kırsalında faaliyet yürüten Fırat Koçhan, Nedim Aslan, Orhan Kaya da terör örgütünden kaçmak isterken 2016'da kurşuna dizilerek öldürüldükten sonra cesetleri bir kuyuya atılmıştı.

TELSİZDEN GELEN ALİMAT... Güvenlik güçlerinin cesetleri bulmasından sonra örgütün sözde Erzurum Eyalet sorumlusunun telsizle diğer teröriste "operasyonda olmuş gibi duyurun" dediği ortaya çıkmıştı.