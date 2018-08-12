PKK'nın çok önemli ismi operasyonda öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan sözde 'Yeni Dersim Saha Sorumlusu’ Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TUNCELİ'DE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlerin duyarlı vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST

Öte yandan Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Çukurca kırsalında 4 PKK’lı terörist İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Konumları belirlenen teröristler F-16 savaş uçaklarının yaptığı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.