Pilot Melike Kuvvet'in ablasından korkunç 'uçak' iddiası

İran'da düşen özel Türk uçağının kaptan pilotu Melike Kuvvet'di. FETÖ kumpası ile TSK'dan atılan Melike Kuvvet, bu yüzden çok büyük zorluklar çekmişti. Başaran Holding'in özel jetini kullanmaya başlayan Melike Kuvvet, talihinin döndüğünü düşünürken genç yaşta kazaya kurban gitti.

Melika Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik olaydan sonra ilk kez konuştu. İlknur Kuvvet Çelik, kardeşinin TSK'ya dönüş hazırlığında olduğunu belirterek "Mayısta asker olarak dönecekti. Her şeyi kazanmış vaziyetteydik. 4 yıl aradan sonra dönecekti' dedi.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA

Abla İlknur Kuvvet Çelik kardeşinin Başaran Holding'in özel jetiyle ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Dediğine göre bunları kardeşi kendisine anlatmıştı. İşte iddiaları;

- "Melike bir hafta önce Konya'ya geldiğinde bana 'Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris'e giderken, iki kez de Trabzon'a giderken' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yüzde yüz ihmal var. Uçakların bakımı yapılmıyordu ve hiç kimse ilgilenmiyordu.

MELİKE BANA DEDİ Kİ...

-Kimse kusura bakmasın. Kendi çocukları da vefat etti. Onunla beraber 10 kişi daha vefat etti. Melike en son geldiğinde bana ne dedi biliyor musunuz, 'Abla ben bu uçakta uçmak istemiyorum'. Dedim ki 'Melike uçma, hatta sen burayı bırak' çünkü duyduğum şeyler çok hoş şeyler değildi ama ona rağmen uçma aşkıyla, görev aşkıyla devam etti."

Melike Kuvvet'in ablası İlknur Çelik ile annesi Emine Kuvvet, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldular.

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