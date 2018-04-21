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Perinçek'ten 'paldır küldür' seçim tepkisi: Gazi Meclis, şehit Meclis oldu

Perinçek'ten 'paldır küldür' seçim tepkisi: Gazi Meclis, şehit Meclis oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, erken seçimle alakalı düşüncelerini dile getirdi. Erken seçime karşı olmadıklarını, ancak 'paldır küldür' seçim yapıldığını belirten Perinçek, "Gazi Meclis, şehit Meclis oldu. Meclis kendi kendisini şehit etti. İki parti başkanı Meclis'in yetkilerini gasp etti, Meclis de buna teslim oldu" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 16:03 - Güncelleme: 21-04-2018 16:03

23'üncü TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, erken seçime karşı olmadıklarını belirtti, ancak 'paldır küldür' seçim yapıldığı benzetmesinde bulundu.

''MECLİS MAFYALAŞTIRILACAK''
Perinçek, "Gazi Meclis, şehit Meclis oldu. Meclis kendi kendisini şehit etti. İki parti başkanı Meclis'in yetkilerini gasp etti, Meclis de buna teslim oldu. Kimsenin, cumhurbaşkanı bile olsa erken seçim kararı alma yetkisi yok. 'Karar aldık' diyemezler. Önerebilirlerdi. Meclis, Gazi Meclis karekterini burada korumadı. Erken seçime karşı değiliz ama paldır küldür seçim olmaz. Hakların kullanılmasına olanak vermeyen, hakların kullanılması için gerekli sürelerini hepsini yok eden bir seçimden sağlıklı sonuçlar alınmaz. Ne zaman, hangi sürede partiler ön seçim yapacak, adaylar hangi sürelerde kendilerini anlatacaklar. Ne olacak; lider mafyaları oturup listeleri yazacaklar, liderlerinin tayin ettiği kişiler de Meclis'e girecek. Meclis mafyalaştırılacak" dedi.

'UYUM YASALARI ÇIKARTILMADI'
Uyum yasalarının da çıkartılmadığını ve Anayasa'ya aykırılık bulunduğunu savunan Doğu Perinçek, "En önemlisi 100 bin kişinin imzasını alanların aday olma hakkı var. Bu da çiğneniyor. Sayın bakalım 10 bin kişiyi, ne kadar zamana geçiyor, daha yöntem belli değil. Uyum yasaları çıkartılmadı. Anayasa'nın emrini yapmadılar, hâlâ uyum yasaları yok. Uyum yasaları olmadığı için uyum yasaları hangi yöntemle kullanılacak, hiçbirisi belli değil. Yasaları çiğneyerek bir sürecin kapısını açtılar. Bir kargaşalık getiriyor. Vatan Partisi var. Olağanüstü sürece girdik. Devrimle çözülecek Türkiye'nin sorunları. Devrimci yöntemlerle Türkiye sorunlarının çözüleceği döneme girdik. Vatan Partisi bu günlerin partisidir" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 16:45 Perincek baskan sectirmeyecek.

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