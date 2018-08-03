Perihan Savaş'tan Meryem Üzerli'ye: Düzgün konuş!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Perihan Savaş, gençlere sektöre dair tavsiyelerde bulundu. Savaş, günümüz aktörleri hakkında da çok tartışılacak sözlere imza attı. Öncelikle oyunculukta güzelliğin geçici olduğunun altını çizen Perihan Savaş, Meryem Uzerli hakkında şu sözleri söyledi; "Meryem Uzerli iyi bir oyuncu ama önce Türkçeyi öğrenmesi gerekiyor. Ne olursun şu diksiyonunu düzelt!

'MUHTEŞEM YÜZYIL'DA GÜZEL KALDIRDI AMA BİTTİ' Hürrem değilsin sen. Muhteşem Yüzyıl’da güzel kaldırdı tamam ama sonra bitti. Güzelliğiyle ön planda olan dizi oyuncuları, uzun zamanlı projelerde olamıyorlar."