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Pentagon'dan PYD/PKK'ya yeni kılıf

Pentagon'dan PYD/PKK'ya yeni kılıf

Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ana kaynağı olan Suriye ve Irak'taki PYD/PKK güçlerine yönelik ABD'den yeni açıklama geldi. Pentagon, teröristlere yeni bir kılıf hazırlayarak, kurulacak koruma gücünün sınırda görev yapacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 23:59 - Güncelleme: 14-02-2018 00:50

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir kabul etmediği, Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK'nın paravanı SDG öncülüğünde kurulacak sınır koruma gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu. Bu arada ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını savundu.

AA’nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde "DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için 250 milyon dolar fon talep edildiğine ilişkin haberi üzerine, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor." dedi.

ABD, Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK’yı da "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

"IRAK-SURİYE SINIRI' KILIFI

Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon’un ayrıca Suriye’de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.

Bu bağlamda ABD’nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.

Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir." dedi.

"ABD ASKERLERİNİN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILIYOR"

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını savundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Coats, Senato İstihbarat Komitesi’nde "Dünya Genelindeki Tehditler" konulu panelde yaptığı konuşmada, harekata değinerek, şunları belirtti:

"Türkiye, Orta Doğu’da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak, ve Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ’a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Şubat 2018 01:00 Abd askerlerine ölüm tsk dan olsun artık

    CEVAP YAZ 1 6
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