Pentagon vurduğu sivillerin sayısını açıkladı!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, yayınlanan en son aylık sivil kayıp raporunda, "Koalisyonun, sivil kayıplar riskini en aza indirecek şekilde askeri hedefleri vurmak için olağanüstü çaba sarf etmesine rağmen bazı olaylarda kayıplar kaçınılmaz" dedi.
En az bir gözlem grubu, koalisyonun sivil kayıp rakamlarının son derece düşük olduğunu savunuyor. İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Airwars ise gerçek sivil ölümlerin en az 6,200 olduğunu tahmin ediyor.
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