Pentagon sözcüsü Afrin sorusunu geçiştirdi!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un baş sözcüsü Dana White’ın, Pentagon sözcülerinin TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başladığından beri tekrarladığı "Orası çok karmaşık bir bölgesi. O nedenle de tüm tarafları ortak hedef olan DEAŞ ile mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz" şeklindeki izahatın ötesinde bir şey söylememesi dikkat çekti.

White şöyle konuştu:

"DEAŞ ile mücadele bitmiş değil. Çok karmaşık bir savaş bölgesinden bahsediyoruz. O nedenle de tüm tarafların ortak hedef olan DEAŞ’a odaklanmasına ihtiyacımız var. DEAŞ’la mücadeleyle ilgili olmayan her şey ortak hedeften dikkatin dağılması anlamına gelir. Daha yapılacak çok iş var."

"KAYGILARININ GİDERİLMESİ İÇİN TÜRKİYE’YE YARDIM EDİYORUZ"

Pentagon sözcüsü White, geçen hafta ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Türk Savunma Bakanı Nurettin Canikli arasında Brüksel’de gerçekleşen görüşmeyi ‘çok olumlu’ olarak nitelendirdi ve iki tarafın açık bir tartışma zemini yakaladığını anlattı. Ancak White, o görüşme ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara’daki temasları öncesinde Pentagon’dan yapılan açıklamaların bir benzerini yapmanın ötesine geçmedi. White, "Biz elbette Türkiye’nin ortak hedef DEAŞ’a odaklanmasını istiyoruz. Ancak Türkiye’nin meşru kaygılarını da anlıyoruz ve bu kaygıların giderilmesi için onlara yardım ediyoruz. Diyaloğumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi orası çok karmaşık bir savaş alanı" demekle yetindi. (Cansu Çamlıbel - Hürriyet)