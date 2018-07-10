Pendik'te dehşet anları! Çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı

PENDİK Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı.

ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATTI: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı. Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

Yanan binanın çatı katında kalan baba Mehmet Şener itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen çocuklar sokakta bir süre sağlık ekibi bekledi. Sağlık ekiplerinin gecikmesine tepki gösteren babayı mahalle sakinleri yatıştırdı. İtfaiye erleri, çocukları kucaklayarak ambulansa teslim etti. 10 yaşındaki Samet ve 12 yaşındaki Ünal adlı çocuklar ve baba Mehmet Şener olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN MUTFAKTAN ÇIKMIŞ: Yangının çıktığı sırada dışarıda olan anne Nermin Şener, eve geldiğinde itfaiye ekiplerini görünce sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının evin mutfağından çıktığını belirlendi. Olayda evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Güncel 10 Temmuz 2018 10:07
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