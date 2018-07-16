Paranoid şizofreni nedir Adnan Oktar gizli hastalığı-belirtileri neler?

Adnan Oktar'ın hastalığı ne, Adnan Oktar'ın gizli hastalığı ifşa oldu ortalık karıştı. İddialara göre Adnan Oktar olacaklar bildiği için daha önceden 6 farklı hastaneden akıl sağlığı yerinde değildir raporu aldı. En dikkat çekici iddia ise askerlik zamanında GATA'dan aldığı elverişsiz raporu oldu. Rapora göre Adnan Oktar'ın paranoid şizofren hastalığı var. Paranoid şizofren ise ağır psikolojik bir hastalık.

PARANOİD ŞİZOFRENİ NEDİR: dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelendiklerinde yanılgılara sahip, paranoya sahibi, çoğunlukla halüsinasyon gören bireyler oldukları tespit edilmiştir. Görülen halüsinasyonlar görüntülü ya da sesli olabilir. Rahatsızlık kişilerde uzun süreli devam edebileceği gibi, aralıklarla yaşanabilir.

Paranoid şizofreni hastalarında görülen belirtiler nelerdir?

*Kişilerde takip edildiğine dair düşünceler olması.

*Bu dünyaya özel olarak gönderildiğine, özel bir görevinin olduğuna, kendisinin doğa üstü olduğuna dair inancın olması.

*Kıskançlık duygusunun belirgin olması.

*Kişilerin tehdit edici ya da emir verici sesler duyması.

*Gerçekte olmayan kokuların ve tatların hissedilmesi.

*Bir inanca saplantı derecesinde bağlanma ve düşünsel bozuklukların yaşanması.

*Gerçekte olmayan sanrılı düşünceleri, inançları başka kişilere söyleyerek, lider olma arzusu içinde olmak.

*Görüşlerine ve kendisine karşı çıkan kişilere karşı öfke duymak, saldırgan hareketlerde bulunmak.

*Kişilik bölünmeleri yaşamak, kendi kendine konuşmak.

ADNAN OKTAR'IN HASTALIĞI NE: Mal varlığına el konulan ve hakkında birbirinden ağır 10 ayrı suçlamada bulunulmasına rağmen Adnan Oktar'ın tutuklanmayacağı iddiası öne sürülüyor. Nedenini açıklamak gerekirse, başta GATA dahil olmak üzere 6 farklı hastaneden "cezai ehliyetinin bulunmadığı" ve ‘‘paranoid şizofreni’’ hastası olduğu şeklinde bir iddia ortaya atıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumlarından rapor alan Adnan Oktar ise şizofren hastası olduğunu yalanlayarak, kendisi hakkında iftara atıldığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

ADNAN OKTAR’IN GATA RAPORU: ASKERLİK YAPAMAZ, PARANOİD ŞİZOFREN: Adnan Oktar'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) aldığı rapora göre, en ağır akıl hastalıklarından biri olarak gösterilen "paranoid şizofreni’’ hastası teşhisi konulduğu ve "Askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu aldığı ortaya çıktı. 4 Mart 1988 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) tarafından verilen ‘Askerlik yapmaya elverişli değildir’ raporunda; Adnan Oktar'ın on yıldan uzun bir süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan ‘paranoid şizofreni’ hastalığına sahip olduğu ve bu hastalığın ‘psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış’ şeklinde olduğunun tespiti gerçekleştirildi.

ADNAN OKTAR’IN ADLİ TIP RAPORU: 2 Şubat 1997 tarihinde Adli Tıp Kurumu tarafından Adnan Oktar'ın tutuklu olarak yargılandığı zamanda verilen raporda da "Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, ‘Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılması' istenmiş.

ADNAN OKTAR, PARANOİD ŞİZOFRENİ OLDUĞUNU YALANLAMIŞTI: Adnan Oktar, askerlikten muaf tutulmasına neden olan GATA ve Adli Tıp Kurumu raporlarındaki ‘‘paranoid şizofreni’ hastalık teşhisine yıllar sonra tepki koyarak yalanlamıştı. Adnan Oktar kendi televizyonu olan A9’da yaptığı açıklamada o raporların içeriğinin sahte olduğunu özellikle vurgulayarak "İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" şeklinde ifadelere yer vermişti.