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Papa'dan 'Cehennem yoktur' açıklaması

Papa'dan 'Cehennem yoktur' açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in "Cehennem yoktur" dediği iddia edildi. Vatikan'dan iddialara yalanlama geldi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 11:13 - Güncelleme: 31-03-2018 11:13

İtalyan La Republica gazetesinin kurucusu gazeteci Eugenio Scalfari papa'yla yaptığı mülakatta Papa'nın "Cehennem yoktur" dediğini öne sürdü. 

Bunun ardından gelen tepkiler üzerine Vatikan'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "İfadeler Papa'nın ağzından çıkan sözcüklerin bire bir alıntısı değildir, yazarın bunları yeniden düzenlemesinin sonucudur " denildi.

Papa'nın Scalfari'yi  özel bir görüşme için kabul ettiği belirtilen açıklamada  "Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin aslına sadık bir dökümü olarak kabul edilemez" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yuh 31 Mart 2018 12:18 Yav adam birşey demiş bi dur bakalım ne diyecek toplumun istediğini demedi diye böyle bişey olmazki belki başka bişey anlatacak tepki hemen tepki

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