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Özgül'den Oktar'ın abisi için suç duyurusu

Özgül'den Oktar'ın abisi için suç duyurusu

Bir dönem Adnan Oktar grubunda yer aldıktan sonra ayrılan ve şikayetçi olan Ceylan Özgül bu kez de Adnan Oktar'ın ağabeyi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 22:50 - Güncelleme: 31-07-2018 22:50

Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabında aleyhine paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdüğü Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu.

Ceylan Özgül savcılık şikayetinde, Kenan Oktar'ın kendisini İngiliz ajanı olmakla suçladığını, para karşılığı suç uydurduğunu savundu.

DHA'nın haberine göre, bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Ceylan Özgül, Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Müracaat Bürosu Savcılığı'na ifade verdi.

Şikayetinde Kenan Oktar'ın operasyon sonrası sosyal medya hesaplarında adını anarak paylaşımlarda bulunduğunu kaydeden Ceylan Özgül, "Bizzat adımı zikrederek benim İngiliz ajanı olduğumu, ben ve benim gibilerin 50 bin lira alarak asılsız şekilde suç uydurduğumuzu, benim hakkımda içinde gizli bilgiler bulunan dosya olduğunu, bu dosyaları ifşa edeceğini söylemektedir" dedi.

Kenan Oktar'ın hakkında yaptığı paylaşımları flash bellek içinde savcılığa sunan Ceylan Özgül, "Bu şekilde hakkımda hem anılan sözleri ile hakaret eden, elinde gizli dosyalar bulunduğunu belirterek önceki ifadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan şüpheliden şikayetçiyim. Bu eylemi ile de Oktar örgütünün üyesi olduğu açıktır" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 23:00 Sapik adam kadin doktoru hemde

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