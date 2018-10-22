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Otoparkta ikinci konsolosluk aracı

Otoparkta ikinci konsolosluk aracı

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, Sultangazi'de bir otoparkta bulunan araç olayı sıcaklığını korurken aynı otoparkta yine konsolosluğa ait bir başka aracın daha olduğu anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 20:56 - Güncelleme: 22-10-2018 20:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi. Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracı park halinde buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek, otoparka giriş çıkışları engelledi.

KAMERALAR İNCELENİYOR 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için başkonsolosluk ve başsavcılıktan izin talebinde bulundu. Öte yandan, otoparka olay yeri inceleme aracı da getirildi. Polis ekipleri, aracın kim tarafından ve ne zaman bırakıldığını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

BAŞKA BİR ARAÇ DAHA...!

Polis ekiplerinin söz konusu otoparktaki çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı bir otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını belirledi. 

Ekiplerin bu araçla ilgili de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

ÇALIŞMALARA YARIN DEVAM EDİLECEK

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla ilgili çalışmalara ara verildi.

Ekipler, otoparkta bir süre incelemelerde bulunduktan sonra ayrılırken, çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlayacağı belirtildi.

Polis ekiplerinin otoparktaki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Bu arada, söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün aracı daha önce de aynı yere park ettiği öğrenildi.

Konsolosluk önündeki plakasız araç yerine konuldu

Başkonsolosluğun sır otomobili bulundu!

 

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