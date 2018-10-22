Otobüsçüler kemer sıkıyor! O hizmet kalktı servisler ücretli oluyor

AKARYAYIT maliyetleri, köprü ve otoyol ücretlerinin artması yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarını sıkıntıya soktu. Bu nedenle bazı otobüs firmaları yolculuk sırasında verilen ikramları kaldırdı. İstanbul Bayrampaşa Otogarı’ndaki şehir içi servisleri de kaldırılıyor. Ortak servis planı yapıldı artık servisler de HAVAŞ gibi ücretli olacak.

UZUN MESAFE YOLCU KALMADI... Sözcü'nün haberine göre, otobüs sektöründeki ekonomik daralmanın yüzde 40 oranlarına ulaştığını belirten Yıldırım, “Sektörümüzdeki daralma yüzde 40 oranına ulaştı. Havayolu sektörü ise tam tersi şekilde gittikçe büyüyor. Çok sayıda firma zor durumda. İster istemez bazı firmalar kendilerince tedbir alamaya çalışıyor. Artık uzun mesafe yolcu taşımacılığı kalmadı insanlar hep uçağı tercih ediyorlar” dedi.

ŞOFÖR MAAŞLARI ESKİSİ KADAR İYİ DEĞİL... Otobüs şoförlerinin eskisi kadar çok fazla para almadığını belirten Yıldırım,” Sürücülerin maaşları eskisi kadar iyi değil. Zaten bu işi yapmak isteyen çok fazla insan da kalmadı. Eskiden şoför bolluğu varken şimdi sürücü bulunmuyor. Bu nedenle de trafik güvenliği zor duruma düşüyor” şeklinde konuştu.

SERVİSLER HAVAŞ GİBİ ÜCRETLİ OLACAK... Büyük İstanbul Otogarı Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal ise “İstanbul’dan çıkış ücretleri çok fazla arttı. Otobüs firmaları artık bu maliyetlere dayanamıyor. Dolayısıyla ekonomik terdir almaya başladılar. Bazı otobüs firmaları kısa mesafede ikram vermeyi durdurdu. Ayrıca Bayrampaşa Otogarı’ndaki şehir içi servisleri de kaldırılıyor. Ortak servis planı yaptık aynı Havaş gibi ücretli olacak” dedi.