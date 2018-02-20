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Otobüs muayene ücretleri ne kadar oldu-2018 fiyat listesi

Otobüs muayene ücretleri ne kadar oldu-2018 fiyat listesi

2018 araç muayene ücretleri ne kadar oldu, Otobüs muayene ücretleri ne kadar arttı. Her yıl Aralık ayında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda araç muayene ücretleri belirlenir. 2018 Otobüs muayene ücreti 305,62 lira oldu.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 16:45 - Güncelleme: 20-02-2018 11:00

2018 Otobüs muayene ücreti ne kadar oldu, 2018 tam fiyat listesi.  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2018 araç muayene ücretleri belli oldu son fiyat listesi resmi sitede yayınlandı. Peki otobüs, kamyon, otomobil, römork, traktör, arazi taşıtı ve yarı römork muayene ücretleri ne kadar arttı?

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRACAKLARA ÖNEMLİ UYARI: Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,
Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,
Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,
bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

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