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Otelde pazarlıkta suçüstü: Değeri dudak uçuklattı!

Otelde pazarlıkta suçüstü: Değeri dudak uçuklattı!

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda Hellenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ve gümüş bir tas ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 20:44 - Güncelleme: 21-02-2018 01:10

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda bazı şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

Polis ekipleri, şüphelilerle antikacı kılığında irtibat kurarak tarihi eserleri satın almak istedi. Şüpheliler tarihi eserler karşılığında kendilerini antikacı olarak tanıtan polislere yaklaşık M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen altın taç ve gümüş tası 1 milyon Dolar'a satmak istedi. Şüpheliler, yapılan pazarlıkla tarihi eserleri 500 bin Dolar'a satmaya anlaştı. 

'DİADEM' VE 'URNE'

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerle Fatih'te bir otelde buluşma ayarlayarak operasyon düzenledi. Otele yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan poşetlerde, aralarında Hellenistik döneme ait M.Ö. 200 yıllarına ait olduğu değerlendirilen 'Diadem' adı verilen altın taç, akik taşlı altın yüzük ve saf gümüşten yapılan 'Urne' tası ele geçirildi. Polis ekipleri saf gümüşten yapılan 'Urne' tasının kırılmış olduğunu belirledi. 

"Urne" adlı saf gümüşten yapılma kapta ölümünden sonra yakılan kralın küllerinin olduğu belirtildi. 
 
TARİHİ ESERLER İNCELENECEK

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdiği tarihi eserleri incelemek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne göndereceği öğrenildi. 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kurt-ay 20 Şubat 2018 21:23 ne güzel ne güzel şu doğudaki elektirik su kaçakları,mazot ve diğer kaçakçılıklarında üstüne böyle düşseler ne güzel olur

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