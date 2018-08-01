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ÖSYM merakla beklenen listeyi açıkladı!

ÖSYM merakla beklenen listeyi açıkladı!

ÖSYM, son üç yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını internet sitesinden açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 17:10 - Güncelleme: 01-08-2018 17:10

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla yükseköğretim programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sıralamalarına ilişkin duyuru yayımlandı.

2018-YKS'de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en düşük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösteren tablolara "osym.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Adaylardan, bu bilgilerden yararlanırken 2018'de sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmaları da istendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Ağustos 2018 17:29 Zorla imam hatip dönemi 01 Ağustos 2018 11:15 İmam hatipleri tercih etmeyen öğrencilere iki seçenek bırakılmak isteniyor: Ya zorla imam hatip, ya da özel okul!

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