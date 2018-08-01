ÖSYM merakla beklenen listeyi açıkladı!

ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla yükseköğretim programlarına 2015, 2016, 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın başarı sıralamalarına ilişkin duyuru yayımlandı.
2018-YKS'de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en düşük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösteren tablolara "osym.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.
Adaylardan, bu bilgilerden yararlanırken 2018'de sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmaları da istendi.
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