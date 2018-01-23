ÖSO askerleri PYD/PKK'lı teröristleri böyle esir aldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör unsurlarından temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın (Afrin operasyonu) üçüncü gününde önemli ilerleyiş sürüyor.

Bölgede çok kritik konuma sahip olan YPG işgali altındaki Burseya Dağı'nda ÖSO askerleri kontrol sağladı.

Dağın zirvesine doğru ilerleyen ÖSO askerleri, PYD'li teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışma sonucu 10 terörist esir alındı.

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